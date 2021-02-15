Самоскид, який застряг під шляхопроводом у Києві, витягували БТР і снігоочисник: відео
Самоскид Renault, який у Києві 15 лютого неймовірним чином опинився під шляхопроводом, та серйозно застряг там, витягли з "пастки". Для цього довелося руйнувати і без того пошкоджений кузов.
Джерело:Патрульна поліція Києва
Комунальники та поліцейські, які зранку приїхали на виклик про ДТП на вулицю Миколи Грінченка, декілька годин намагалися витягти вантажівку з-під конструкції.
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Витягували за допомогою БТРа
- Щоб нарешті звільнити смугу для руху, правоохоронці вирішили застосувати "важку артилерію" – поліцейський бронетранспортер.
- Самоскид причепили до снігоочищувача, а його – до БТРа.
- Після кількох спроб витягти вантажівку все ж вдалося.
У поліції стверджують, що водій самоскиду внаслідок інциденту не постраждав. Щодо нього склали протокол про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП. Якщо суд визнає чоловіка винним у ситуації, йому загрожує 340 гривень штрафу, або позбавлення прав на термін від 6 місяців до 1 року.
Дивіться відео визволення самоскиду, який застряг під шляхопроводом у Києві:
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