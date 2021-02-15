Самоскид, який застряг під шляхопроводом у Києві, витягували БТР і снігоочисник: відео

Джерело:Патрульна поліція Києва
Самоскид Renault, який у Києві 15 лютого неймовірним чином опинився під шляхопроводом, та серйозно застряг там, витягли з "пастки". Для цього довелося руйнувати і без того пошкоджений кузов.
Комунальники та поліцейські, які зранку приїхали на виклик про ДТП на вулицю Миколи Грінченка, декілька годин намагалися витягти вантажівку з-під конструкції.
Дивіться також У Києві самоскид завис у повітрі після зіткнення зі шляхопроводом: епічне відео
У поліції стверджують, що водій самоскиду внаслідок інциденту не постраждав. Щодо нього склали протокол про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП. Якщо суд визнає чоловіка винним у ситуації, йому загрожує 340 гривень штрафу, або позбавлення прав на термін від 6 місяців до 1 року.
Дивіться відео визволення самоскиду, який застряг під шляхопроводом у Києві: