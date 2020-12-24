У Києві з’явиться офіційне кладовище для домашніх улюбленців і центр захисту тварин
У Києві побудують перше муніципальне кладовище для домашніх тварин. Таке рішення 24 грудня ухвалила Київрада. Депутати також вирішили побудувати новий сучасний центр захисту тварин.
Де саме розташують кладовище не повідомляється, а от будівництво сучасного центру захисту домашніх улюбленців вже розпочато. Щоправда, його адреса наразі також невідома, повідомляє пресслужба Київради.
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Столичні депутати планують створити універсальний заклад, який вміщатиме в себе ветеринарну клініку із сучасним устаткуванням та притулок для котів та собак.
Програма підтримки тварин у Києві – що вона передбачає
Київрада вирішила продовжити стерилізацію бездомних котів та собак та підтримку опікунства над безпритульними тваринами й створення публічного простору для власників тварин.
Йдеться про належну інфраструктуру для вигулу та тренувань собак, встановлення комплексів для прибирання за твариною "Собача вбиральня".
Разом з тим, передбачені просвітницькі заходи та соціальна реклама, щоб зменшити кількість випадків жорстокого поводження з тваринами.
На втілення задуманих планів із бюджету планують виділити 183,7 мільйона гривень, загальний кошторис програми – 185,7 мільйона.
Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що у Києві цілодобово лікуватимуть безпритульних котиків та песиків. Хворих тварин можна принести у приватну клініку "4 лапи", якщо комунальні заклади будуть закритими.
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