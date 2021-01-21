У Києві на вулиці Райдужній, 41 на 4 поверсі відбувся порив гарячої води. Працівник ЖЕКу приїхав лише через півтори години й почав шукати ключі від підвалу. Коли не знайшов їх у мешканців, то поїхав на "аварійці" шукати ключі у ЖЕК.

У цей час квартири та майно людей продовжувало заливати окропом. Про інцидент розповіли у місцевих телеграм-каналах та у фейсбуці, інформує сайт 24 каналу.

Читайте також СБУ затримала одного з начальників "Киïвводоканалу": впіймали на хабарі

У Києві в будинку прорвало гарячу воду: дивіться відео

Наразі невідомо як завершилась ця історія, але швидкість та кмітливість столичних комунальників вражає.

Аналогічна ситуація трапилась у цей день на Подолі та на Борщагівці, а також на вулиці Поліській.

На Борщагівці гаряча вода текла сходами під’їзду як гірська річка: дивіться відео

Це сталось на вулиці Борщагівській, 152.