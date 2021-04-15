У Києві 15 квітня вночі й до 6 години ранку будівля КМДА світилась біло-синіми кольорами прапору Ізраїлю. Інсталяцію відкрили до Дня незалежності цієї країни.

Це зробив особисто мер Віталій Кличко та посол Ізраїлю Джоел Ліон. Цікаво, що незалежність Ізраїлю була проголошена 14 травня 1948 року, втім дата святкування іноді змінюється. Цьогоріч вона припала на 15 квітня.

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Таку символічну інсталяцію зробили, аби підкреслити дружні стосунки столиці України та Ізраїлю.

Ми пишаємось, що у нашої країни та у Києва, зокрема, є такий надійний партнер як Ізраїль, з яким ми співпрацюємо, у якого вчимось та переймаємо найсучасніші технології управління містом,

– сказав Кличко.

Мер також підкреслив, що у нас є трагічні сторінки історії, такі як Бабин Яр, але є й світлі моменти. Кличко також згадав ізраїльську політикиню Голду Меїр, яка народилась у Києві.

Будівля КМДА у кольорах Ізраїлю / Фото пресслужби КМДА

Нагадаємо, раніше на столичній Парковій дорозі символічно відкрили парк Україно-Ізраїльської дружби.