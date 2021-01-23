Ввечері 22 січня у Києві, на вулиці Садовій обвалилися будівельні конструкції. У результаті під завалами у будівельному вагончику опинилися 2 чоловіків.

Обвал на будівництві: як все було

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників 22 січня, о 23:49. Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Надзвичайникам розповіли, що на території будівництва на вулиці Садовій, що у Святошинському районі столиці, обвалилися будівельні конструкції, а під завалами опинилися робітники.

На місці події рятувальники з'ясували, що в 3-поверховій будівлі, розміром приблизно 15 на 20 метрів, сталося руйнування будівельних конструкцій.

До цього призвело перенавантаження перекриття між 2 та 1 поверхами великою кількістю палетів з пінобетонними блоками. Крім того, на цьому перекритті був і будівельний вагончик, розміром 2 на 3 метри.

Робітники опинилися у пастці

У результаті вагончик та будівельні матеріали впали з рівня 2 поверху на 1. У вагончику перебували 29-річний та 24-річний чоловіки.

Вони не змогли самостійно вибратися з пастки. Рятувальники звільнили їх, вирізавши отвір у вагончику. Чоловіків оглянули медики. На щастя, вони не постраждали.

На будівництві у Києві стався обвал: Фото ДСНС, "Київ Оперативний", Dtp.Kiev