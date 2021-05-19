У Києві вводять нові стандарти для перевізників: брудні маршрутки зникатимуть

У Києві серйозно узялись змінити якість надання послуг перевезення. В столиці хочуть відмовитись від брудних маршруток та водіїв із хамською поведінкою. КМДА запроваджує нові стандарти.

Старі маршрутки поки що їздитимуть за умови попередніх договорів. Але після завершення терміну дії договорів, конкурси оголошуватимуть уже за новими умовами та стандартами.

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Які будуть нові вимоги до перевізників

КМДА оголосила конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. За словами заступника Кличка, Костянтина Усова, місто посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі.

Серед нових умов:

Забезпечення більшої доступності автобусів для маломобільних пасажирів та людей із інвалідністю.

Заборона звукового та візуального забруднення.

Наявність не менше 5 спеціальних кнопок зупинки на вимогу.

Обладнання салону кондиціонерами та системами обігріву.

Наявність додаткового простору для перевезення щонайменше одного крісла колісного чи дитячого візка або велосипеда.

У салонах буде фото водія

Серед інших новацій – автоматичне оголошення зупинок українською та англійською мовами, яке дублюватиметься на електронному табло всередині та зовні салону автобуса, щоб інформація була доступна людям із порушенням зору. Салони також будуть обладнані валідаторами для е-квитка та GPS-системами.

У салоні має бути розміщений інформаційний стенд затвердженого містом зразка. На ньому буде велике фото водія, номер автобуса, а також інша інформація щодо перевізника та контактів для зворотного зв’язку.

У салоні буде фото та прізвище водія / Фото КМДА

Це дасть можливість пасажиру швидше надіслати пропозицію чи скаргу.

Ми хочемо, щоб водії розуміли, що вони надають публічну послугу у столиці європейської країни. І якщо матиме місце неадекватна хамська поведінка з їхнього боку – пасажири зможуть поскаржитися на таких водіїв,

– підкреслив Усов.

Для участі в конкурсі перевізники зобов’язані подати автобуси із загальною пасажиромісткістю не менше 50 місць. Вони також мають відповідати екологічним вимогам стандарту Євро-5.

Транспорт повинен стати візитівкою столиці

Конкурс є відкритим для всіх, хто може гарантувати дотримання нових умов.

Громадський транспорт Києва повинен стати його візитівкою. Адже кияни та гості столиці, зокрема, закордонні, заслуговують на якісну цивілізовану послугу з перевезення. Тому якщо наші перевізники планують і надалі надавати свої послуги, вони мають забезпечити їх відповідний рівень, – підбив підсумок заступник голови КМДА.

Так виглядатиме салон маршрутки майбутнього / Фото КМДА