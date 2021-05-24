На думку КМДА, таке нововведення зменшить кількість ДТП і жертв. Про це розповів заступник Віталія Кличка Костянтин Усов.

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Про досвід Європи

Перша вулиця, де вже повісили знак "30" – це вулиця Лютеранська. На ній розташовується ліцей, а дорожній рух тут є одним із найнасиченіших у центрі.

Швидкість погіршує реакцію водіїв та призводить до зіткнень. Європа йде шляхом зменшення швидкісного режиму в містах,

– пояснив Усов.

Він підкреслив, що відповідні обмеження діють, наприклад, у Берліні та Брюсселі.

Також посадовець розповів про те, як в столиці Норвегії – Осло, зменшилась кількість ДТП після введення нового швидкісного режиму. Зі слів Усова, у 2019 році там була лише одна жертва ДТП.



Перший знак "30" у столиці / Фото КМДА

За даними Патрульної поліції Києва, за січень – квітень 2021 року у столиці внаслідок ДТП загинули 27 людей і 557 травмовані.

Зверніть увагу! З 17 до 23 травня Київ долучився до Глобального тижня безпеки дорожнього руху, який присвячено обмеженню швидкості руху транспортних засобів до 30 кілометрів на годину у межах житлових та пішохідних зон у містах.