На думку КМДА, таке нововведення зменшить кількість ДТП і жертв. Про це розповів заступник Віталія Кличка Костянтин Усов.
До теми про транспорт У Києві вводять нові стандарти для перевізників: брудні маршрутки зникатимуть
Про досвід Європи
Перша вулиця, де вже повісили знак "30" – це вулиця Лютеранська. На ній розташовується ліцей, а дорожній рух тут є одним із найнасиченіших у центрі.
Швидкість погіршує реакцію водіїв та призводить до зіткнень. Європа йде шляхом зменшення швидкісного режиму в містах,
– пояснив Усов.
Він підкреслив, що відповідні обмеження діють, наприклад, у Берліні та Брюсселі.
Також посадовець розповів про те, як в столиці Норвегії – Осло, зменшилась кількість ДТП після введення нового швидкісного режиму. Зі слів Усова, у 2019 році там була лише одна жертва ДТП.
Перший знак "30" у столиці / Фото КМДА
За даними Патрульної поліції Києва, за січень – квітень 2021 року у столиці внаслідок ДТП загинули 27 людей і 557 травмовані.