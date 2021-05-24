У Києві будуть обмежувати швидкість руху транспорту: переймають досвід ЄС

У Києві вже почала діяти програма обмеження швидкості руху транспорту до 30 кілометрів на годину. Пріоритетними зонами, де запровадять новий режим, стануть райони, де розташовано школи та лікарні.

На думку КМДА, таке нововведення зменшить кількість ДТП і жертв. Про це розповів заступник Віталія Кличка Костянтин Усов.

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Про досвід Європи

Перша вулиця, де вже повісили знак "30" – це вулиця Лютеранська. На ній розташовується ліцей, а дорожній рух тут є одним із найнасиченіших у центрі.

Швидкість погіршує реакцію водіїв та призводить до зіткнень. Європа йде шляхом зменшення швидкісного режиму в містах,

– пояснив Усов.

Він підкреслив, що відповідні обмеження діють, наприклад, у Берліні та Брюсселі.

Також посадовець розповів про те, як в столиці Норвегії – Осло, зменшилась кількість ДТП після введення нового швидкісного режиму. Зі слів Усова, у 2019 році там була лише одна жертва ДТП.



Перший знак "30" у столиці / Фото КМДА

За даними Патрульної поліції Києва, за січень – квітень 2021 року у столиці внаслідок ДТП загинули 27 людей і 557 травмовані.

З 17 до 23 травня Київ долучився до Глобального тижня безпеки дорожнього руху, який присвячено обмеженню швидкості руху транспортних засобів до 30 кілометрів на годину у межах житлових та пішохідних зон у містах.