У Києві триває будівництво скандального житлового комплексу Obolon Plaza. Попри невдоволення киян та очевидні порушення правил будівництва, компанія ТОВ "Соллур" не збирається відмовлятись від продажу VIP-квартир.

Будинок розташували максимально близько до станції метро "Оболонь". Пасажирам доводиться проходити вузьким коридором та наражатись на небезпеку – якби на голову не впала цегла.

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Паркан впритул до входу у метро

Звісно, забудовник поставив паркан, але навіть він не захистить від усіх ризиків.

Коли звершать будівництво, у цьому місці виникнуть нові проблеми. Адже будинок зводять з кричущими порушеннями – він фактично врізається у станцію метро.

На Оболоні будуть житло впритул до метро: дивіться фото

Усі фотографії належать сайту "Главком"

Що відомо про будівництво ЖК

Obolon Plaza – це 16-поверховий будинок, зведення якого мають закінчити до другого кварталу 2022 року. Отже, киянам увесь цей час доведеться заходити у метро через такий вузькій та небезпечний прохід.

За планом забудовників, станція метро стане частиною комплексу / Ілюстрація сайту Obolon Plaza

На сайті ЛУН про цей комплекс розповідають так:

"Комплекс закритого типу з доступом тільки по електронному ключу, який також можна встановити на телефон".

Водночас на сайті забудовника повідомляють, що "для резидентів комплексу передбачений власний підземний паркінг (під землею впритул до метро – 24) на 45 авто та чотири мотоцикли, а також наземний гостьовий паркінг на 21 авто".

Втім, такої кількості місць буде недостатньо й транспортного колапсу не уникнути.

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