У Києві бухгалтер одного з вишів привласнила майже 3 мільйони
У Києві поліція розкрила корупційну справу одного з вишів. Виявилось, що головний бухгалтер протягом 3 років привласнювала гроші, які батьки приносили як оплату за навчання.
Джерело: Нацполіція
Жінка вкрала майже 3 мільйони гривень за весь час. Недостачу виявили після аудиторської перевірки.
Читайте також Перестрілка поліції у Княжичах: обвинувачений у розстрілі отримав керівну посаду у Києві
Правоохоронці з’ясували, що жінка частину грошей батьків забирала собі й не вносила їх у касу. Злодійку вже звільнили з посади й тепер її чекатиме в’язниця – від 3 до 8 років. Можливо суд ухвалить й м’якіше рішення – обмеження волі від 3 до 5 років.
Правоохоронці не повідомляють про який виш йдеться. Ймовірно, що ця інформація у ЗМІ з’явиться пізніше.
Раніше сайт 24 каналу повідомляв:
- Під час отримання відкату з ковідного фонду затримали 22 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА.
- Колишнього посадовця Держгеокадастру Луганщини визнали винним в одержані хабаря. Через це чиновника засудили на 9,6 року ув'язнення.
Поділитися новиною