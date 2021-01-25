У Києві бухгалтер одного з вишів привласнила майже 3 мільйони

У Києві поліція розкрила корупційну схему одного з вишів. Виявилось, що головний бухгалтер протягом 3 років привласнювала гроші, які вносили як оплату за навчання.

Джерело: Нацполіція

Жінка вкрала майже 3 мільйони гривень за весь час. Недостачу виявили після аудиторської перевірки.

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Правоохоронці з’ясували, що жінка частину грошей батьків забирала собі й не вносила їх у касу. Злодійку вже звільнили з посади й тепер її чекатиме в’язниця – від 3 до 8 років.

Можливо, суд ухвалить й м’якіше рішення – обмеження волі від 3 до 5 років.

Правоохоронці не повідомляють про який виш йдеться. Ймовірно, що ця інформація у ЗМІ з’явиться пізніше.

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