Мешканці багатьох будинків з майже всіх районів столиці скаржаться на відсутність водопостачання. Майже всі випадки відключення води пов'язані з аварійними ситуаціями або запланованими ремонтами.

Як зазначили чиновники Київводоканалу, станом на 17 березня від постачання холодної води відключені 29 багатоквартирних будинків у Подільському, Оболонському, Шевченківському, Печерському та Деснянському районах столиці.

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Комунальники обіцяють якомога швидше відновити водопостачання та виконати ремонтні роботи.

За якими адресами у Києві немає холодної води

Згідно з даними Київводоканалу, тимчасово відключені від води будинки за адресами:

вулиця Глибочицька, 17Д;

вулиця Брюсова, 22, 24, 26, 28;

вулиця Сулеймана Стальського, 37, 39;

вулиця Почайнинська, 45/48;

проспект Оболонський, 14Є;

бульвар Перова, 44;

Бакинська, 37, 37а, 37б, 37в, 37г;

вулиця Над'ярна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

вулиця Закревського, 87а;

вулиця Мостицька, 16;​

Коли комунальники включать водопостачання, у "Київводоканалі" наразі не кажуть. Втім, 18 березня перелік адрес може поповнитися. Мешканцям Олександровської Слободки, Залізничного масиву, Відрадного та Чоколовки доведеться миритися зі зниженням тиску води через заміну засувки на насосній станції Крутогірна.