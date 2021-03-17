У Києві через аварії та ремонтні роботи відключили холодну воду: за якими адресами

Джерело:Київводоканал
Мешканці багатьох будинків з майже всіх районів столиці скаржаться на відсутність водопостачання. Майже всі випадки відключення води пов'язані з аварійними ситуаціями або запланованими ремонтами.
Як зазначили чиновники Київводоканалу, станом на 17 березня від постачання холодної води відключені 29 багатоквартирних будинків у Подільському, Оболонському, Шевченківському, Печерському та Деснянському районах столиці.
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Згідно з даними Київводоканалу, тимчасово відключені від води будинки за адресами:
Коли комунальники включать водопостачання, у "Київводоканалі" наразі не кажуть. Втім, 18 березня перелік адрес може поповнитися. Мешканцям Олександровської Слободки, Залізничного масиву, Відрадного та Чоколовки доведеться миритися зі зниженням тиску води через заміну засувки на насосній станції Крутогірна.