Міністерство культури подало позов у якому вимагатиме аби Міністерство оборони нарешті узялось за реставрацію історичної споруди. Йдеться про будинок Сікорського на вулиці Ярославів Вал, 15б.

Він є пам'яткою архітектури національного значення. Вже багато років будинок потребує серйозної реконструкції, яку не може здійснити власник – ДП "Готель Козацький", яке належить до Міністерства оборони.

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Столична влада та Віталій Кличко неодноразово наголошували про необхідність передачі будинку Сікорського на баланс міста. Але військові не поспішають, тим часом споруда перетворилась у будинок-привид, у якому можна знімати фільми жахів.

Мінкульт проти Міноборони

Міністерство культури подало позов до Окружного адміністративного суду Києва, до них долучився також й заступник генерального прокурора. Відповідачами будуть – Міноборони та ДП "Готель Козацький".

Заявники вимагають привести будинок авіаконструктора в належний вигляд. Крім того, вони просять зобов'язати Міноборони укласти з Мінкультом охоронний договір, який допоможе захистити цю будівлю.

Передісторія

Родина Сікорських придбала ділянку, де був згодом побудований маєток у 1904 році. З того часу й до 1912 року у будинку мешкав Ігор Сікорський — майбутній видатний авіаконструктор. У цьому будинку також мешкав видатний український композитор Микола Лисенко. Він відкрив там музичну школу, яка була реорганізована в інститут.