У Києві через газовий балончик довелося евакуювати школу, уроки зірвано
У Києві зі школи евакуювали всіх через розпорошення газового балончика / Дарниця.Live
Надзвичайна подія сталася під час п'ятого уроку у гімназії №290 на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Старшокласник розпорошив всередині приміщення балончик з речовиною дратівливої дії.
Джерело:Дарниця.Live
Внаслідок інциденту керівництву навчального закладу довелося скасувати весь навчаьний процес. Поновиться він 3 березня.
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На місці події працювали поліцейські та лікарі швидкої.
Що відомо про застосування газового балончика у школі Києва
- Інцидент стався близько 12:40, після чого школярі та працівники навчального закладу відчули на собі дію сльозогінної речовини.
- Вчителі, які спочатку не зрозуміли, що трапилося, швидко зорієнтувалися та вивели всіх з будівлі.
- Чи знадобилася комусь з людей допомога медиків, невідомо.
За попередніми даними, газовий балончик застосував один зі старшокласників. Чи покарають його батьків, наразі невідомо.
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