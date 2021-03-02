Надзвичайна подія сталася під час п'ятого уроку у гімназії №290 на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Старшокласник розпорошив всередині приміщення балончик з речовиною дратівливої дії.

Внаслідок інциденту керівництву навчального закладу довелося скасувати весь навчаьний процес. Поновиться він 3 березня. Дивіться також Вилетів на тротуар на шаленій швидкості: у Турці водій на смерть збив неповнолітню На місці події працювали поліцейські та лікарі швидкої. Що відомо про застосування газового балончика у школі Києва Інцидент стався близько 12:40, після чого школярі та працівники навчального закладу відчули на собі дію сльозогінної речовини.

Вчителі, які спочатку не зрозуміли, що трапилося, швидко зорієнтувалися та вивели всіх з будівлі.

Чи знадобилася комусь з людей допомога медиків, невідомо. За попередніми даними, газовий балончик застосував один зі старшокласників. Чи покарають його батьків, наразі невідомо.