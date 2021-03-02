У Києві через газовий балончик довелося евакуювати школу, уроки зірвано

Джерело:Дарниця.Live
Надзвичайна подія сталася під час п'ятого уроку у гімназії №290 на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Старшокласник розпорошив всередині приміщення балончик з речовиною дратівливої дії.
Внаслідок інциденту керівництву навчального закладу довелося скасувати весь навчаьний процес. Поновиться він 3 березня.
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За попередніми даними, газовий балончик застосував один зі старшокласників. Чи покарають його батьків, наразі невідомо.