У Києві з 1 квітня скасовують ярмарки: погіршується ситуація із ковідом

У Києві різко зростає кількість нових хворих на коронавірус. Через це місто вирішило скасувати всі традиційні ярмарки, які так полюбляють мешканці столиці. Заборона діятиме з 1 до 12 квітня.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба. Посадовець зазначив, що ситуація із поширенням COVID-19 у столиці – складна.

До теми про ковід Різке зростання: у Києві за добу зафіксували 1400 нових хворих на коронавірус

Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки,

– повідомив Кулеба.

Карантин може бути жорсткішим

У Києві за минулу добу зафіксували понад 1400 нових випадків зараження коронавірусом. Це великий ріст, адже за попередній аналогічний період було виявлено у тричі меншу кількість – 402 випадки.

Раніше сайт 24 каналу інформував про те, що у Києві місцева влада розглядає можливість посилення карантинних обмежень – закрити хочуть усе, навіть садочки, школи та зупинити рух транспорту.