КМДА планує закрити всі новорічні локації з 8 січня. Таке рішення ухвалили з огляду на те, що в Україні будуть запроваджувати локдаун – жорсткий карантин з 8 по 24 січня.

В уряді пообіцяли, що остаточно визначаються 7 січня. Але в КМДА вже спланували, що Новий рік у столиці вже закінчився. Про це повідомила пресслужба міської держадміністрації.

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Що не буде працювати з 8 січня

скасовують святкові концерти,

ярмарки (в тому числі продуктові),

атракціони,

ковзанки.

Крім того, забороняється проведення всіх масових заходів, а також прийому відвідувачів в установах культури та інших установах розважальної діяльності. Не братимуть відвідувачів в ресторанах, кафе і барах.

Примітно, що нещодавно пресслужба КМДА оприлюднила список адрес, де відбудуться сезонні ярмарки з 5 по 10 січня.

Також в адміністрації розповіли про інші обмеження під час локдауну.

Нагадуємо, що такі заходи вводяться через пандемію коронавірусу.