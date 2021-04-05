Через локдаун: у Києві зачинили деякі дитячі майданчики

У перший день посилення карантину та перехода столиці у режим майже повного локдауну деякі дитячі майданчики огородили спеціальною стрічкою. Зробили це комунальники попри відсутність відповідного рішення від місцевої влади.

Згідно з розпорядженням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва, з 5 квітня у Києві почали діяти посилені заходи протиепідеміологічної безпеки. Однак ніяких заборон щодо відвідування дитячих майданчиків не було.

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Проте зранку у деяких дворах столиці місцеві мешканці побачили, що майданчики затягнуті стрічками, що сигналізують про заборону входу.

Просять не користуватися на час локдауну



Дитячі майданчики зачинили на час локдауну / Фото "Обозреватель"

В оголошеннях, які комунальники прикріпили до стрічок, сказано про 1460 дітей, у яких діагностували коронавірус з 1 до 31 березня.



Жителів Києва просять не виводити дітей на майданчики / Фото "Обозреватель"

У лікарнях столиці щодоби перебувають 40 дітей. Наполегливо просимо не користуватися ігровими майданчиками на період локдауну. Бережіть себе та своїх дітей,

– написали в оголошенні.



У Києві заборонили користуватися деякими ігровими майданчиками / Фото "Обозреватель"

Лише за останню добу у Києві госпіталізували до лікарень 61 хворого на COVID-19. 409 пацієнтів ушпиталили з підозрою на коронавірус та із пневмоніями.

Через вкрай складну ситуацію з розповсюдженням коронавірусної хвороби у Києві з 5 квітня почав діяти майже повний локдаун. Щоб зменшити навантаження з медичної системи у місті заборонили користуватися громадським транспортом всім, хто не працює у підприємствах критичної інфраструктури.

Також у столиці посилили інші карантинні заходи: