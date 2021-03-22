У центрі Києва через перегони з поліцією сталося дві аварії, зловмисники втекли: відео
До одразу 2 ДТП призвела спроба втечі чоловіків на легковику Hyundai від поліцейських у Печерському районі Києва. Відірватися під правоохоронців на машині у зловмисників не вийшло, однак вони змогли втекти без неї.
Джерело:Київ оперативний
Як стверджують свідки інциденту, поліцейські намагалися наздогнати Hyundai на службовому Mitsubishi. За попередніми даними, водій "корейця" порушив правила дорожнього руху, однак не зупинився на вимогу правоохоронців.
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Подвійна аварія
- ДТП сталися близько 11:30 поблизу Палацу Україна на вулиці Великій Васильківській;
- внаслідок перегонів автівка поліції влетіла у Peugeot, водій якого нібито не надав перевагу оперативному транспорту;
- майже на тому самому місті у ДТП потрапив і втікач. Hyundai врізався у Toyota, яка була припаркована у лівій смузі.
Чи хтось постраждав внаслідок зіткнень, наразі невідомо. Очевидці кажуть, що водій та двоє пасажирів Hyundai одразу після аварії вибігли з автівки та зникли у невідомому напрямку.
Наразі на місці події працюють слідчі.
Дивіться відео з місця подвійної ДТП у Києві:
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