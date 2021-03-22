У центрі Києва через перегони з поліцією сталося дві аварії, зловмисники втекли: відео

До одразу 2 ДТП призвела спроба втечі чоловіків на легковику Hyundai від поліцейських у Печерському районі Києва. Відірватися під правоохоронців на машині у зловмисників не вийшло, однак вони змогли втекти без неї.

Як стверджують свідки інциденту, поліцейські намагалися наздогнати Hyundai на службовому Mitsubishi. За попередніми даними, водій "корейця" порушив правила дорожнього руху, однак не зупинився на вимогу правоохоронців.

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Через це поліцейські спробували наздогнати та заблокувати автівці порушника рух.

Подвійна аварія

ДТП сталися близько 11:30 поблизу Палацу Україна на вулиці Великій Васильківській;

внаслідок перегонів автівка поліції влетіла у Peugeot, водій якого нібито не надав перевагу оперативному транспорту;

майже на тому самому місті у ДТП потрапив і втікач. Hyundai врізався у Toyota, яка була припаркована у лівій смузі.

Чи хтось постраждав внаслідок зіткнень, наразі невідомо. Очевидці кажуть, що водій та двоє пасажирів Hyundai одразу після аварії вибігли з автівки та зникли у невідомому напрямку.

Наразі на місці події працюють слідчі.

Дивіться відео з місця подвійної ДТП у Києві: