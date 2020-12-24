З початку нового 2021 року у Києві повинні були вже повністю відмовитись від паперових квитків та пред’явлення посвідчень пільговиків у комунальному транспорті. У столиці мав нарешті запрацювати єдиний електронний квиток. Але дату введення знову перенесли. Пояснюємо чому.

Пільговий проїзд для пасажирів, які не зареєстровані у Києві діятиме до 1 липня 2021 року, про це повідомляє пресслужба Київради. Це знову відтерміновує введення електронного квитка і це вже вдруге Київрада ухвалює аналогічне рішення.

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Чому введення е-квитка пов’язане з пільговиками

Річ у тому, що введення електронного квитка, як єдиного засобу проїзду у громадському транспорті столиці передбачає позбавлення прав на пільговий проїзд людей, які не зареєстровані у Києві, але працюють у місті. Це, до прикладу, учасники російсько-української війни.

Введення е-квитка передбачає, що всі пільговики користуватимуться картою киянина, а тим, хто не зареєстрований у столиці її не видають. От й виходить, що міська влада позбавляє права на пільговий проїзд чималу кількість пасажирів.

До речі, це право їм гарантує держава. Проте Віталій Кличко каже, що держава за це не платить. Водночас він підтримує продовження надання пільгового проїзду до 1 липня 2021 року.

Ми подовжили можливість для них (пільговики, які не є киянами – 24) користуватися пільговим проїздом. Адже уряд досі не врегулював питання компенсації перевізникам за пільговиків та взаємовідносини в цьому питанні між муніципалітетами та державою. Бо оскільки пільги надаються на рівні держави, то й оплачувати їх має держава,

– підкреслив Віталій Кличко.

Влітку через це питання виник навіть скандал. Міську владу звинуватили у тому, що вона порушує права ветеранів війни.

Варто підкреслити, що наразі у громадському транспорті Києва вже діє е-квиток, але він не є єдиним засобом оплати проїзду, як це передбачає реформа транспортної системи.