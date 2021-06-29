Відео інциденту виклали у соцмережах кияни, які стали свідками чергового комунального колапсу. Цього разу прорив стався на вулиці Маричанській неподалік від перехрестя з вулицею Ломоносова.

Дивіться також Ціни на електроенергію мали навпаки – впасти: хто стоїть за різким підняттям тарифів

За непідтвердженими даними, стався прорив трубопроводу холодного постачання великого діаметра.

Бурхливий потік нікого не здивував

Через аварію на трубопроводі вода почала під великим тиском протікати на поверхню. Через це проїзна частина на вулиці Маричанській миттєво стала затопленою.

Бурхливий потік залив фактично всю дорогу та затопив також вулицю Ломоносова.

Свідки події кажуть, що до моменту перекриття води на аварійній ділянці пройшло кілька годин.

Офіційно у Київводоканалі інцидент наразі не прокоментували. На інтерактивній мапі аварійних ситуацій жодних відомостей про аварію немає.



На карті Київводоканалу аварію на Маричанській вулиці не відмітили / Скриншот сайту Київводоканалу

Скільки годин знадобиться комунальникам, аби полагодити аварійну ділянку трубопроводу та відновити водопостачання, наразі невідомо.

Дивіться відео потопу у Києві на вулиці Маричанській: