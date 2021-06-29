Відео інциденту виклали у соцмережах кияни, які стали свідками чергового комунального колапсу. Цього разу прорив стався на вулиці Маричанській неподалік від перехрестя з вулицею Ломоносова.
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За непідтвердженими даними, стався прорив трубопроводу холодного постачання великого діаметра.
Бурхливий потік нікого не здивував
- Через аварію на трубопроводі вода почала під великим тиском протікати на поверхню. Через це проїзна частина на вулиці Маричанській миттєво стала затопленою.
- Бурхливий потік залив фактично всю дорогу та затопив також вулицю Ломоносова.
- Свідки події кажуть, що до моменту перекриття води на аварійній ділянці пройшло кілька годин.
Офіційно у Київводоканалі інцидент наразі не прокоментували. На інтерактивній мапі аварійних ситуацій жодних відомостей про аварію немає.
На карті Київводоканалу аварію на Маричанській вулиці не відмітили / Скриншот сайту Київводоканалу
Скільки годин знадобиться комунальникам, аби полагодити аварійну ділянку трубопроводу та відновити водопостачання, наразі невідомо.
Дивіться відео потопу у Києві на вулиці Маричанській: