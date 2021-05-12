Комунальники виконуватимуть асфальтування на ділянці від проспекту Повітрофлотського до провулка Політехнічного. Роботи проведуть у напрямку Індустріального шляхопроводу.
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Як об’їхати – схема
В Комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за незручності та пропонують наступну схему об’їзду:
Роботи виконають за сприятливих погодних умов.
Обшуки в "Київавтодорі"
Правоохоронці підозрюють, що посадові особи "Київавтодору" причасні до корупційних схем – начебто умисно ухилялись від сплати податків.
В прокуратурі відкрили кримінальне провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт по ремонту доріг в Києві на суму понад 18 мільйонів гривень.