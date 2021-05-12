У Києві через ремонт перекриватимуть вулицю Борщагівську

У Києві 13 та 14 травня рух на вулиці Борщагівська буде перекритий з 7:00 до 13:00. Там відбувається капітальний ремонт.

Комунальники виконуватимуть асфальтування на ділянці від проспекту Повітрофлотського до провулка Політехнічного. Роботи проведуть у напрямку Індустріального шляхопроводу.

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Як об’їхати – схема

В Комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за незручності та пропонують наступну схему об’їзду:

Роботи виконають за сприятливих погодних умов.

Обшуки в "Київавтодорі"

Правоохоронці підозрюють, що посадові особи "Київавтодору" причасні до корупційних схем – начебто умисно ухилялись від сплати податків.

В прокуратурі відкрили кримінальне провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт по ремонту доріг в Києві на суму понад 18 мільйонів гривень.