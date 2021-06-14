Про зміну графіку роботи центру масової вакцинації у МВЦ повідомили працівники системи для пацієнтів Helsi. З киянами, які вже записалися на вакцинацію на неробочі дні 19 та 20 червня, мають зателефонувати з колцентру МОЗ.

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Тим, хто хотів отримати щеплення на вихідних, пропонуватимуть завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації.

Щеплюватимуть 17 та 18 червня

Як зазначив СЕО сервісу Helsi.mе Євген Донець, масові вакцинації громадян у Києві цього тижня планують робити у четвер та п'ятницю, 17 та 18 червня.

При цьому для зручності стан живої черги біля МВЦ транслюватимуть наживо на сторінці helsi.me у фейсбуці. В такий спосіб, як стверджують посадовці, люди зможуть спостерігати за просуванням черги та планувати свій час для відвідування центру.

Початок реєстрації на вакцинацію 17 та 18 червня почнеться вранці 15 червня. Записатися можна на сторінці сервісу Helsi.me.

За добу 13 червня в Україні зробили лише 22 219 щеплень проти коронавірусної інфекції. 20 327 людей отримали першу дозу. 1 892 – другу дозу щеплення.

З початку вакцинації населення в Україні отримали щеплення 1 479 703 людини. Повністю імунізованими від COVID-19 вважаються лише 239 798 українців.