Про зміну графіку роботи центру масової вакцинації у МВЦ повідомили працівники системи для пацієнтів Helsi. З киянами, які вже записалися на вакцинацію на неробочі дні 19 та 20 червня, мають зателефонувати з колцентру МОЗ.
Дивіться також В Україні готуються до щосезонної COVID-вакцинації
Тим, хто хотів отримати щеплення на вихідних, пропонуватимуть завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації.
Щеплюватимуть 17 та 18 червня
- Як зазначив СЕО сервісу Helsi.mе Євген Донець, масові вакцинації громадян у Києві цього тижня планують робити у четвер та п'ятницю, 17 та 18 червня.
- При цьому для зручності стан живої черги біля МВЦ транслюватимуть наживо на сторінці helsi.me у фейсбуці. В такий спосіб, як стверджують посадовці, люди зможуть спостерігати за просуванням черги та планувати свій час для відвідування центру.
- Початок реєстрації на вакцинацію 17 та 18 червня почнеться вранці 15 червня. Записатися можна на сторінці сервісу Helsi.me.
За добу 13 червня в Україні зробили лише 22 219 щеплень проти коронавірусної інфекції. 20 327 людей отримали першу дозу. 1 892 – другу дозу щеплення.