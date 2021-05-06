Як зазначили працівники КП "Київський метрополітен", зачиненим опинився той вестибюль, який веде до вулиці Хрещатик. Інші вестибюлі працюють без змін у графіку.

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Через зачинення основного входу на станцію в інших вестибюлях починає утворюватись скупчення пасажирів.

Пересадки працювали

Про замінування вестибюлю невідомий розповів телефоном, після чого правоохоронці та працівники метро почали діяти.

З вестибюлю евакуювали всіх пасажирів, вхід зачинили, а на місце викликали поліцейських.

Наразі на місці події працюють слідчі, вибухотехніки та кінологи.

Комунальники стверджують, що попри ймовірну можливість вибуху інші вестибюлі та пересадочний вузол на станцію "Майдан Незалежності" працювали.

Досить швидко експерти перевірили приміщення на наявність небезпечних предметів. Вестибюль відкрили. Тож, наразі метро Києва працює у звичайному графіку.

За фактом фейкового замінування поліцейські відкрили відповідне кримінальне провадження. За скоєння такого злочину можуть посадити на термін від 2 до 6 років.