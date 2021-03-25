У Києві черга на трамвай розтягнулася на 100 метрів: промовисте відео
У Києві на кінцевій зупинці трамвая №3 зібралося багато пасажирів, які хотіли скористатися громадським транспортом. Черга розтягнулася аж на понад 100 метрів.
Джерело:OBOZREVATEL
Людям довелося стояти у черзі від початку перону аж до кас вестибюля, розташованого під землею. Інцидент трапився вдень 25 березня у Святошинському районі.
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Чи дотримувалися у черзі обмежень
Більшість з них дотримувалася маскового режиму, водночас майже усі ігнорували рекомендації щодо соціальної дистанції.
Серед порушників карантинних вимог найбільше було молоді. Чимало з пасажирів мали маски, але спустили їх на підборіддя.
Величезна черга на трамвай у Києві: дивіться відео OBOZREVATEL
За словами співробітників станції, вони проводили підрахунок кількості пасажирів та пропускали їх на платформу лише у межах дозволеної кількості.
Раніше у КМДА заявили, що у величезних чергах на зупинках у Києві винні роботодавці. Мовляв, все через те, що вони не перевели працівників на віддалену роботу.
Транспортний колапс у Києві
- 23 березня Київ перейшов у червону карантинну зону. Проте місцева влада ввела обмеження у місті на декілька днів раніше.
- Дозволена кількість пасажирів, які можуть перебувати у маршрутці, – 11 пасажирів. Через це постійно утворюються черги.
- Люди, які чекають, аби потрапити у громадський транспорт, часто не дотримуються дистанції. Не усі з них одягають маски.
- Перевізники обурені новими обмеженнями. Вони пояснили, що через таку маленьку кількість людей скоро збанкрутують.
- Водночас додали, що не виїжджати на маршрут – вигідніше, й закликали Кличка заборонити їм працювати до кінця локдауну.
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