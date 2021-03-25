У Києві черга на трамвай розтягнулася на 100 метрів: промовисте відео

У Києві на кінцевій зупинці трамвая №3 зібралося багато пасажирів, які хотіли скористатися громадським транспортом. Черга розтягнулася аж на понад 100 метрів.

Людям довелося стояти у черзі від початку перону аж до кас вестибюля, розташованого під землею. Інцидент трапився вдень 25 березня у Святошинському районі.

Раніше Зупинить транспорт: Кличко погрожує зробити карантин в Києві ще жорсткішим

Чи дотримувалися у черзі обмежень

Більшість з них дотримувалася маскового режиму, водночас майже усі ігнорували рекомендації щодо соціальної дистанції.

Серед порушників карантинних вимог найбільше було молоді. Чимало з пасажирів мали маски, але спустили їх на підборіддя.

Величезна черга на трамвай у Києві: дивіться відео OBOZREVATEL

За словами співробітників станції, вони проводили підрахунок кількості пасажирів та пропускали їх на платформу лише у межах дозволеної кількості.

Раніше у КМДА заявили, що у величезних чергах на зупинках у Києві винні роботодавці. Мовляв, все через те, що вони не перевели працівників на віддалену роботу.

Транспортний колапс у Києві