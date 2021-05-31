У водяну пастку потрапило кілька машин. Одна з них – BMW, не змогла проїхати через величезну калюжу.

До теми У Києві знову прорвало трубу: біля Ocean Plaza машини "пливуть" на дорозі

Витягували евакуатором

Аби врятувати транспорт, довелося викликати евакуатор. На цій ділянці поліція перекривала дорогу.

Комунальні служби розводять руками та дістають з калюжі загублені номери автомобілів,

– йдеться у повідомленні в спільноті dtp.kiev.ua.

Також на цій сторінці поширили й відео з місця події.

Наводнення у Києві

Нагадаємо, що минулого тижня аналогічна ситуація була на вулиці Антоновича. Втім, причина наводнення біля ТРЦ "Ocean Plaza" технологічна – порвало теплотрасу.

Віталій Кличко пояснив, що просто у столиці дуже зношені труби, а пориви стаються через те, що комунальники збільшують тиск – так вони готуються до опалювального сезону, перевіряють мережі. Аварії, за словами мера, стаються там, де є слабкі, проблемні місця.