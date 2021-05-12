Це сталось у Голосіївському районі столиці на вулиці Васильківській. Патрульні помітили молодика, який чіплявся до перехожих.

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Побився з поліцейськими

Поліцейські спробували вгамувати чоловіка, але він поводився агресивно та був готовий до конфлікту. Потім різко повернувся до патрульного та почав битися.

У ході затримання зловмисник вдарив правоохоронця.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, у лейтенанта поліції ушкодження голови. Наразі його життю нічого не загрожує, він продовжує нести службу.

Справу передали вже до суду, він визначить яке буде покарання.

Зловмисником виявився 32-річний уродженець Львівщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за смертельне побиття товариша.

Що загрожує затриманому

За цей вчинок чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.