У Києві затримали раніше судимого чоловіка, який хотів передати наркотики у СІЗО з допомогою дрона. У пакунках була марихуана та таблетки.

Він планував запустити квадрокоптер, перелетіти паркан СІЗО на Дегтярівській й доставити їх своєму товаришу. Але правоохоронці цього не дозволили зробити. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

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Дрон у зловмисника вилучили, як засіб скоєння злочину. Також забрали й 6 пакетиків з наркотиками.

Затриманий – раніше неодноразово судимий за скоєння крадіжок та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Схоже, що він знову повернеться у тюрму – йому загрожує ув’язнення до 10 років.