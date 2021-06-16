У Києві чоловік напідпитку "замінував" власну квартиру

Поліцейські Києва розслідують кримінальне провадження щодо фейкового повідомлення про вибухівку у квартирі багатоповерхівки. Підозрюваним у справі проходить хазяїн житла, який посварився з дружиною.
Як зазначили правоохоронці, про замінування власної ж квартири підозрюваний нібито повідомив лікарям. Перед цим він довгий час вживав алкогольні напої.
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Жодних небезпечних предметів в оселі зловмисника фахівці не знайшли.
Посадили під нічний домашній арешт
- Правоохоронці дізналися про ймовірне замінування квартири на вулиці Івана Виговського від медиків, яким зателефонував зловмисник.
- За адресою терміново виїхали вибухотехніки, кінологи, працівники швидкої та слідчі.
- Коли з'ясувалося, що у квартирі немає вибухівки, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Встановити особу ймовірного злочинця поліцейські змогли досить швидко. Він перебував у квартирі.
- 33-річний киянин сам розповів слідчим, що посварився з дружиною, після чого почав вживати спиртне. Під час застілля він й подзвонив лікарям.
Фігуранта провадження затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину. Якщо суд визнає його провину, чоловік може провести в тюрмі наступні 6 років.
Служителі Феміди вже обрали йому запобіжний захід у вигляди нічного домашнього арешту.