У Києві чоловік напідпитку "замінував" власну квартиру

Поліцейські Києва розслідують кримінальне провадження щодо фейкового повідомлення про вибухівку у квартирі багатоповерхівки. Підозрюваним у справі проходить хазяїн житла, який посварився з дружиною.

Як зазначили правоохоронці, про замінування власної ж квартири підозрюваний нібито повідомив лікарям. Перед цим він довгий час вживав алкогольні напої.

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Жодних небезпечних предметів в оселі зловмисника фахівці не знайшли.

Посадили під нічний домашній арешт

Правоохоронці дізналися про ймовірне замінування квартири на вулиці Івана Виговського від медиків, яким зателефонував зловмисник.

За адресою терміново виїхали вибухотехніки, кінологи, працівники швидкої та слідчі.

Коли з'ясувалося, що у квартирі немає вибухівки, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Встановити особу ймовірного злочинця поліцейські змогли досить швидко. Він перебував у квартирі.

33-річний киянин сам розповів слідчим, що посварився з дружиною, після чого почав вживати спиртне. Під час застілля він й подзвонив лікарям.

Фігуранта провадження затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину. Якщо суд визнає його провину, чоловік може провести в тюрмі наступні 6 років.

Служителі Феміди вже обрали йому запобіжний захід у вигляди нічного домашнього арешту.