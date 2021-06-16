У Києві чоловік напідпитку "замінував" власну квартиру

16 червня 2021 , 22:59
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Джерело:

поліція Києва

Поліцейські Києва розслідують кримінальне провадження щодо фейкового повідомлення про вибухівку у квартирі багатоповерхівки. Підозрюваним у справі проходить хазяїн житла, який посварився з дружиною.

Як зазначили правоохоронці, про замінування власної ж квартири підозрюваний нібито повідомив лікарям. Перед цим він довгий час вживав алкогольні напої.

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Жодних небезпечних предметів в оселі зловмисника фахівці не знайшли.

Посадили під нічний домашній арешт

  • Правоохоронці дізналися про ймовірне замінування квартири на вулиці Івана Виговського від медиків, яким зателефонував зловмисник.
  • За адресою терміново виїхали вибухотехніки, кінологи, працівники швидкої та слідчі.
  • Коли з'ясувалося, що у квартирі немає вибухівки, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • Встановити особу ймовірного злочинця поліцейські змогли досить швидко. Він перебував у квартирі.
  • 33-річний киянин сам розповів слідчим, що посварився з дружиною, після чого почав вживати спиртне. Під час застілля він й подзвонив лікарям.

 Фігуранта провадження затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину. Якщо суд визнає його провину, чоловік може провести в тюрмі наступні 6 років.

Служителі Феміди вже обрали йому запобіжний захід у вигляди нічного домашнього арешту.

Автор: Олексій Чибісов