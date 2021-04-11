У Києві чоловік вирішив поекспериментувати та натягнув на свій статевий орган гайку. Оскільки зняти її він не зміг, то на допомогу йому прийшли рятувальники.

Постраждалого госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №3. Проте, медики самостійно не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою.

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Все пройшло вдало

На допомогу лікарям прийшли працівники КАРС, адже порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності.

Все пройшло вдало. Рятувальники та медики залишилися задоволеними виконаною роботою, а постраждалий не отримав ані подряпини,

– зазначили рятувальники.

Вони також закликали бути обережними та не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.

Водночас наголосили, що, звісно, завжди виручать, але обставини можуть бути зовсім різними.