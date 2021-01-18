Власника цуценя, який ногами побив тварину під час виходу на прогулянку, намагаються розшукати небайдужі кияни. Собаку ж чоловік викинув на вулицю.

Жахливий інцидент, пов'язаний з жорстоким поводженням з твариною, стався у під'їзді будинку 7Б на вулиці Бульварно-Кудрявській Про це повідомили у спільноті "Київ оперативний".

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Відео знущань чоловіка над цуценям зняли камери відеонагляду.

Що відомо про побиття собаки чоловіком у Києві

Як видно на записі, чоловік, який вийшов з квартири, вів цуценя на повідку.

Власник кілька разів з усього розмаху вдарив собаку ногою.