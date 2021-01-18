У Києві чоловік ногами побив цуценя: відео 18+
Власника цуценя, який ногами побив тварину під час виходу на прогулянку, намагаються розшукати небайдужі кияни. Собаку ж чоловік викинув на вулицю.
Жахливий інцидент, пов'язаний з жорстоким поводженням з твариною, стався у під'їзді будинку 7Б на вулиці Бульварно-Кудрявській Про це повідомили у спільноті "Київ оперативний".
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Відео знущань чоловіка над цуценям зняли камери відеонагляду.
Що відомо про побиття собаки чоловіком у Києві
- Як видно на записі, чоловік, який вийшов з квартири, вів цуценя на повідку.
- Власник кілька разів з усього розмаху вдарив собаку ногою.
Цуцика кілька годин шукали небайдужі мешканці столиці. Втім, як стало відомо згодом, його підібрали сусіди живодера.
За попередніми даними, поліцейські, яких викликали на місце інциденту, склали щодо порушника адмінпротокол, за яким йому загрожує штраф.
Дивіться відео побиття цуценя чоловіком у Києві (18+):
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