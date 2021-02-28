Залишилось двоє дітей: у Києві чоловік з ножовим пораненням помер прямо вдома
У Києві чоловік з ножовим пораненням помер прямо вдома / shutterstock
У Києві 28 лютого чоловік прийшов додому із ножовим пораненням. Він втратив свідомість прямо в коридорі.
Джерело:dtp.kiev.ua
Поки медики намагались врятувати життя чоловіка, він помер.
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Що відомо про інцидент
- Пояснити рідним, що сталось, чоловік не встиг. Оскільки він мав ножову рану в животі, ймовірно, це було вбивство.
- Відомо, що чоловіку було близько 34 років. У нього залишилось двоє маленьких дітей.
- Інцидент стався на вулиці Любомира Гузара. На місце виїхала поліція, криміналісти та кінологи.
Зауважимо, у київському метро 28 лютого чоловік впав з платформи на колію. Це сталося на станції "Майдан Незалежності".
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