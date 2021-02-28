Залишилось двоє дітей: у Києві чоловік з ножовим пораненням помер прямо вдома

Джерело:dtp.kiev.ua
У Києві 28 лютого чоловік прийшов додому із ножовим пораненням. Він втратив свідомість прямо в коридорі.
Поки медики намагались врятувати життя чоловіка, він помер.
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Зауважимо, у київському метро 28 лютого чоловік впав з платформи на колію. Це сталося на станції "Майдан Незалежності".Зверніть увагу! У поліції в коментарі 24 каналу розповіли, що наразі з'ясовують інформацію. Про деталі обіцяють повідомити згодом.