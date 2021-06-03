Це трапилося 3 червня у квартирі в будинку на проспекті Валерія Лобановського. До правоохоронців звернулася знайома зловмисника.

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Що відомо про цей конфлікт

На момент приїзду швидкої та поліції, обоє чоловіків були вдома.

Лікарі надали медичну допомогу потерпілому та госпіталізували його з травмами ока та рук.

Нападником виявився іноземець, якому приблизно 36 років (народився в 1985 році).

Він раніше вже був судимим.

Конфлікт між родичами виник миттєво.

Молодик почав кричати на батька за те, що той його бив.

Потім побіг на кухню за ножами, якими згодом завдавав удари.

Згодом він зателефонував знайомій і розповів про скоєне.

Також сказав, що батько весь у крові та не виходить із кімнати.

Під час обшуку знайшли речові докази.

Зокрема, два ножі в крові, а також таблетку невідомого походження.

Її направлять на експертизу, щоб перевірити на вміст наркотичних речовин.



Ножі, якими чоловік у Києві бив свого батька / Фото Нацполіції

Яке покарання можливе

Наразі чоловік затриманий і скоро йому мають обрати запобіжний захід. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про закінчений замах на умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, то чоловікові загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Зверніть увагу! В Одну з лікарень міста Червоноград на Львівщині 2 травня госпіталізували 16-річного підлітка. У нього було ножове поранення, яке завдав рідний дядько під час сварки.