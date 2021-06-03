Це трапилося 3 червня у квартирі в будинку на проспекті Валерія Лобановського. До правоохоронців звернулася знайома зловмисника.
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Що відомо про цей конфлікт
- На момент приїзду швидкої та поліції, обоє чоловіків були вдома.
- Лікарі надали медичну допомогу потерпілому та госпіталізували його з травмами ока та рук.
- Нападником виявився іноземець, якому приблизно 36 років (народився в 1985 році).
- Він раніше вже був судимим.
- Конфлікт між родичами виник миттєво.
- Молодик почав кричати на батька за те, що той його бив.
- Потім побіг на кухню за ножами, якими згодом завдавав удари.
- Згодом він зателефонував знайомій і розповів про скоєне.
- Також сказав, що батько весь у крові та не виходить із кімнати.
- Під час обшуку знайшли речові докази.
- Зокрема, два ножі в крові, а також таблетку невідомого походження.
- Її направлять на експертизу, щоб перевірити на вміст наркотичних речовин.
Ножі, якими чоловік у Києві бив свого батька / Фото Нацполіції
Яке покарання можливе
Наразі чоловік затриманий і скоро йому мають обрати запобіжний захід. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про закінчений замах на умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, то чоловікові загрожує від 7 до 15 років в'язниці.