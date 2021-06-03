Це трапилося 3 червня у квартирі в будинку на проспекті Валерія Лобановського. До правоохоронців звернулася знайома зловмисника.

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Що відомо про цей конфлікт

  • На момент приїзду швидкої та поліції, обоє чоловіків були вдома.
  • Лікарі надали медичну допомогу потерпілому та госпіталізували його з травмами ока та рук. 
  • Нападником виявився іноземець, якому приблизно 36 років (народився в 1985 році).
  • Він раніше вже був судимим.
  • Конфлікт між родичами виник миттєво.
  • Молодик почав кричати на батька за те, що той його бив.
  • Потім побіг на кухню за ножами, якими згодом завдавав удари.
  • Згодом він зателефонував знайомій і розповів про скоєне.
  • Також сказав, що батько весь у крові та не виходить із кімнати.
  • Під час обшуку знайшли речові докази.
  • Зокрема, два ножі в крові, а також таблетку невідомого походження.
  • Її направлять на експертизу, щоб перевірити на вміст наркотичних речовин.

Ножі Поліція Замах на вбивство Київ Речдок
Ножі, якими чоловік у Києві бив свого батька / Фото Нацполіції

Яке покарання можливе

Наразі чоловік затриманий і скоро йому мають обрати запобіжний захід. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про закінчений замах на умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, то чоловікові загрожує від 7 до 15 років в'язниці.