До поліцейських Києва надійшло повідомлення про пожежу на балконі в одному з будинків на вулиці Туполєва.

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Деталі влаштованої чоловіком пожежі

За вказаною адресою негайно прибули екіпажі рятувальників, патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

За словами заступника начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Василя Зарубенка, правоохоронці опитали свідків та провели першочергові слідчі дії.

Ми з'ясували, що між подружжям виник конфлікт. Опісля чоловік у стані алкогольного сп’яніння взяв запальничку та підпалив речі на балконі,
– зазначив Зарубенко.

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Що загрожує чоловіку за підпал

  • Поліція затримала чоловіка, він раніше вже був судимий за скоєння пограбувань.
  • За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.
  • Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.