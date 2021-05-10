До поліцейських Києва надійшло повідомлення про пожежу на балконі в одному з будинків на вулиці Туполєва.
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Деталі влаштованої чоловіком пожежі
За вказаною адресою негайно прибули екіпажі рятувальників, патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.
За словами заступника начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Василя Зарубенка, правоохоронці опитали свідків та провели першочергові слідчі дії.
Ми з'ясували, що між подружжям виник конфлікт. Опісля чоловік у стані алкогольного сп’яніння взяв запальничку та підпалив речі на балконі,
– зазначив Зарубенко.
На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Що загрожує чоловіку за підпал
- Поліція затримала чоловіка, він раніше вже був судимий за скоєння пограбувань.
- За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.
- Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.