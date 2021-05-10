У Києві чоловік через конфлікт з дружиною підпалив балкон власної квартири

У столиці чоловік влаштував пожежу на балконі своєї квартири. Причиною для такого кроку став конфлікт із дружиною. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До поліцейських Києва надійшло повідомлення про пожежу на балконі в одному з будинків на вулиці Туполєва.

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Деталі влаштованої чоловіком пожежі

За вказаною адресою негайно прибули екіпажі рятувальників, патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

За словами заступника начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Василя Зарубенка, правоохоронці опитали свідків та провели першочергові слідчі дії.

Ми з'ясували, що між подружжям виник конфлікт. Опісля чоловік у стані алкогольного сп’яніння взяв запальничку та підпалив речі на балконі,

– зазначив Зарубенко.

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Що загрожує чоловіку за підпал

Поліція затримала чоловіка, він раніше вже був судимий за скоєння пограбувань.

за скоєння пограбувань. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.