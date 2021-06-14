Жителя Києва 1993 року народження спіймали незадовго після того, як він нібито скоїв правопорушення. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

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Правоохоронці та прокурори вимагатимуть для чоловіка перебування під вартою.

Підпалом відволік увагу

Коли з одного з магазинів на вулиці Вадима Гетьмана надійшло сповіщення про пожежу, на місце одразу виїхали бійці ДСНС, медики швидкої, слідчі та патрульні.

Рятувальники швидко загасили загоряння, а правоохоронці з'ясували всі обставини інциденту.

За даними слідства, чоловік зайшов до приміщення, де зробив вигляд, що обирає товар. Опинившись наодинці, він підпалив стелаж.

Коли співробітники магазину кинулися гасити полум'я, зловмисник пішов до прилавка та забрав мобільний однієї з продавчинь.

Оскільки момент злочину попав на камери відеонагляду, поліцейські досить швидко встановили особу ймовірного злочинця. Ним виявився чоловік, який вже неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, грабежі та шахрайство.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Якщо, звісно, його провину визнають в суді.

Досудове розслідування злочину триває.