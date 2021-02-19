У Києві на проспекті Георгія Гонгадзе вночі на 19 лютого чоловік побив битою консьєржку та забрав в неї обігрівач та мобільний. Його затримали – гуляв з награбованим нічною вулицею.

Все почалося з того, що чоловік зайшов у під’їзд й спочатку вмовляв консьєржку впустити його у будинок – вона відкрила йому, бо раніше бачила, проте пройти далі не дозволила.

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Після того, як розмова не вдалась, нападник ухопив биту й завдав ударів жінці, потім забрав її телефон й старенький обігрівач та втік.

Гуляв нічними вулицями з обігрівачем у руках

Постраждала викликала поліцію й правоохоронцям вдалось доволі швидко знайти нападника. Він блукав пустинними нічними вулицями, а у руках носив відібраний обігрівач. Телефон та бита теж були при ньому.

Зловмисника затримали й відвезли у СІЗО. Йому загрожує тюрма.