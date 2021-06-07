Про цю подію у квартирі на Бульварі Вацлава Гавела повідомили 7 червня. Правоохоронці згодом затримали 42-річного зловмисника.

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Що відомо про цю трагедію

До поліції звернулася сусідка вбитого.

Коли правоохоронці з лікарями прибули, чоловік вже був мертвий.

Слідчі встановили, що в ході бійки орендар завдав кілька ударів.

Він бив свого орендодавця по голові та тулубу.

Тіло киянина направили на експертизу.

А затриманому згодом оголосили підозру.



Затриманий за підозрою у вбивстві орендодавця Киянин / Фото Нацполіції

Яке покарання йому загрожує

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого. Якщо вину затриманого доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Квартира, де трапилася ця трагедія: відео Нацполіції

Зверніть увагу! У Кременчуці біля багатоповерхівки знайшли тіло 27-річного чоловіка. Правоохоронці з'ясували, що його вбила знайома, завдавши удар ножем. Згодом завернула тіло в килим і винесла під будинок.