Чоловіку, який 17 січня жорстко побив цуценя й викинув його на мороз загрожує кримінальна відповідальність. В поліції повідомили, що справа вже відкрита.

Шкуродер заплатить штраф або ж йому оберуть інше покарання – арешт чи обмеження волі. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Правоохоронці пишуть, що справу відкрито за фактом жорстоко поводження з твариною.

Подробиці

Чоловік 1987 року народження познущався з цуценя, яке він сам узяв на вулиці декілька тижнів тому.

Відео побиття потрапило до соціальних мереж – його зняла камера спостереження.

Інцидент стався у під'їзді будинку 7б на вулиці Бульварно-Кудрявській – це Шевченківський район.

Цуцика кілька годин шукали небайдужі мешканці столиці. Втім, як стало відомо згодом, його підібрали сусіди шкуродера.

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Також до мережі потрапило відео, де цей пан виправдовується перед людьми за свій жорстокий вчинок. Чоловік підкреслив, що погарячкував й "перегнув палицю".

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Собаку обстежили ветеринари – на щастя тяжких травм вона не отримала.

Цуценя потрапило до цієї доброї дівчини.

Як покарають шкуродера

Не дивлячись на те, що колишній власник собаки вже шкодує про свій вчинок, його все одно покарають. Йому загрожує штраф – від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або ж арешт на строк до 6 місяців. Найсуворіше покарання – обмеження волі на строк до 3-х років.