Злочинець, якого спіймали за скоєння розбійних нападів на жінок у Голосіївському районі столиці, перебуватиме за ґратами. Його засудили на 10,5 років ув'язнення.

28-річний чоловік з червня по липень минулого року напав на 5 жінок віком від 66 до 77 років. Про це повідомили у прокуратурі Києва.

Дивіться також Поліція Миколаєва знайшла наркотиків на 250 тисяч: квартиранта викрила пильна господарка житла

Загалом здобиччю злочинця стали коштовності на 54 тисяч гривень.

Бив по голові у ліфті та під'їздах

Як з'ясували слідчі, чоловік вистежував літніх жінок, заходив разом із ними до під'їздів або кабін ліфтів і завдавав їм ударів.

Потім, коли потерпілі вже не могли чинити опір, розбійник забирав у них всі прикраси, гроші та гаджети.

Потім все коштовне він відносив до ломбардів.

Після затримання підозрюваний перебував під вартою.

За скоєні злочини його засудили до 10,5 років позбавлення волі. Також судді застосували до нього процедуру конфіскації майна.