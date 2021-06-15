У Києві чоловік помер під час тренування в SportLife

У Києві відвідувач SportLife помер під час тренування. Його намагались врятувати майже годину. Це сталось зранку 15 червня на Виноградарі в ТРЦ RetroVille.

У соцмережах зазначають, що швидка допомога приїхала лише за 20 хвилин, а лікар, який працює в спортклубі, нібито стояв поруч у той час, як чоловіка намагався врятувати інший відвідувач. До того ж повідомляється, що у медиків, які прибули не працювала апаратура.

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Рятували майже годину

Чоловікові безперервно надавали допомогу майже годину – робили штучне дихання і непрямий масаж серця. Проте намагання були марними – на жаль, він помер.

Ймовірно, відвідувачу спортклубу стало зле у зоні "кардіо" – де розташовані бігові доріжки.

Реакція людей

Користувач Ivan Bezdomniy зазначив, що скоріш за все чоловік був спортсменом-початківцем й працював без тренера, тому не розрахував навантаження.

Шкода людину. Вирішив зміцнити здоров'я, а вийшло навпаки,

– зауважив дописувач.

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Чоловік, який підписаний у фейсбуці як Roma Re стверджує, що якраз був у спортзалі у той час, коли сталась трагедія.

Був в цей час на тренуванні в цьому залі, поки не сказали по гучномовцю, навіть і не знав, що комусь надають медичну допомогу,

– пише очевидець.

Також він додав, що SportLife це не "підвальна качалка" й там повинні бути не тільки фахові лікарі, які можуть надати екстрену допомогу, а й огляд та консультації з медиками перед тим, як починати тренування. Відвідувач клубу заявив, що ніхто й ніколи не вимагав у закладі ніяких довідок та кардіограм.

Коментар поліції

Як пише "Сьогодні", в поліції повідомили, що загиблий був 1980 року народження.

"Чоловік займався спортом, бігав на біговій доріжці. Йому стало погано, він впав. Його намагалися реанімувати, але вже було пізно. Тіло відправлено на експертизу. Коли отримаємо результати, стане зрозуміло від чого саме помер чоловік", – розповіли в поліції Подільського району.