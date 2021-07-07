У Києві чоловік поранив патрульного і цивільного та зачинився у квартирі: відбувся штурм

Поліцейські оголосили спецоперацію "Грім" через надзвичайну подію, яка сталася 7 липня на Голосіївському проспекті у Києві. За попередніми даними, невідомий кілька разів вистрелив у поліцейських та зачинився у квартирі.

У поліції Києва в коментарі 24 каналу лише підтвердили інформацію про стрілянину у патрульних, але не розповіли жодних подробиць інциденту.

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За попередніми даними, у квартирі, де опинився зловмисник, можуть перебувати інші люди. На місце події прибули правоохоронці, рятувальники, медики швидкої та спецпризначенці.

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На місці події багато поліцейських / Фото "Києва оперативного"

Інцидент стався у будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58. Чоловік, особа якого залишається невідомою, вистрелив у працівників поліції та поранив їх.

Потім зловмисник втік до будівлі та нібито зачинився у квартирі.

Постраждалих патрульних госпіталізували до лікарні.

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Поліцейські готуються до штурму квартири, де перебуває стрілок / Фото МВС України

Як повідомив у коментарі 24 каналу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, патрульні прибули на виклик через сімейну сварку. Однак власник квартири, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, вистрілив з мисливської рушниці в напрямку патрульних.

Правоохоронець отримав дробове поранення руки. Іншому чоловіку, який виявився цивільною особою, дріб потрапив в обличчя.

На місці події перебувають щонайменше 7 нарядів поліції. Місце інциденту огороджене.

Родичі кажуть, що проблема через квартиру

За словами родичів чоловіка, що зачинився всередині житла, квартиру 38-річного зловмисника намагаються відібрати. Житло нібито було виставлено на майданчик СЕТАМ та продали без рішення суду.

Сьогодні зранку до квартири чоловіка буцімто почали ломитися невідомі. Тому він через двері застосував зброю.

Сам чоловік розповідав родичам, що забарикадувався та нібито фізично не може відкрити двері поліцейським. Він вимагав доступу до нього адвоката, але того нібито не пускали.

Дивіться відео коментаря родича чоловіка, який стріляв по поліції:

Підпалив квартиру

Близько 12:10 з вікон житла, де забарикадувався чоловік, пішов дим. З вікон також виглядала жінка, то ж, зловмисник перебував у приміщенні не сам.

У поліції кажуть, що власник оселі підпалив квартиру під час перемовин із правоохоронцями.

Людей з будинку евакуйовують.

Дивіться відео пожежі у квартирі, де забарикадувався стрілок:

Затримали без постраждалих



За хвилину після затримання / Фото МВС України

Ймовірно, через те, що поведінка чоловіка стала геть неконтрольованою, а пожежа загрожувала іншим людям, правоохоронці пішли на штурм квартири.

Зловмисника затримали без стрілянини. Його відвезли до відділку поліції, де допитуватимуть.

Дивіться відео із чоловіком, який поранив патрульного у Києві:

Як саме кваліфікували подію слідчі, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що зловмиснику інкримінуватимуть замах на життя поліцейського та спробу вбивства цивільного. Лише за це йому може загрожувати довічне ув'язнення.

Дивіться відео трансляції з місця, де киянин стріляв по поліції:

Поліцейська спецоперація "Грім", яка передбачає затримання або ліквідацію зловмисника, місцезнаходження якого відомо правоохоронцям.