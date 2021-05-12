Агресивного власника собаки затримала поліція. Йому загрожує ув’язнення до 7 років.

Новини криміналу У Києві чоловік чіплявся до перехожих та побився з поліцейськими

Обставини інциденту

На Лісовому масиві 45-річний чоловік вигулював собаку без повідця і намордника. Пес підбіг до людей у дворі одного з будинків і почав гавкати на них.

На прохання прибрати собаку, власник став лаятися матом і агресивно поводитися. В ході конфлікту він дістав ніж, яким поранив 37-річного чоловіка в шию, а 64 – річну жінку – в обличчя.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кубанської України невідомий поранив ножем жінку і чоловіка,

– йдеться в повідомленні поліції.

На місце інциденту викликали поліцію, яка затримала чоловіка. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.