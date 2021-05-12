У Києві чоловік порізав людей ножем через зауваження про собаку

У Києві на Лісовому масиві чоловік вдарив ножем незнайомих, бо вони зробили йому зауваження про собаку. Під час конфлікту він порізав жінці обличчя.

Агресивного власника собаки затримала поліція. Йому загрожує ув’язнення до 7 років.

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Обставини інциденту

На Лісовому масиві 45-річний чоловік вигулював собаку без повідця і намордника. Пес підбіг до людей у дворі одного з будинків і почав гавкати на них.

На прохання прибрати собаку, власник став лаятися матом і агресивно поводитися. В ході конфлікту він дістав ніж, яким поранив 37-річного чоловіка в шию, а 64 – річну жінку – в обличчя.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кубанської України невідомий поранив ножем жінку і чоловіка,

– йдеться в повідомленні поліції.

На місце інциденту викликали поліцію, яка затримала чоловіка. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.